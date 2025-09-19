https://ria.ru/20250919/tramp-2042908029.html

New York Times оценила прием, оказанный Трампу в Великобритании

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскошный королевский прием, оказанный президенту США Дональду Трампу во время его визита в Великобританию, не принес видимых результатов, поскольку Трамп не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа, пишет издание New York Times. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом. Издание описывает визит Трампа как два дня пышного шествия, включавшего позолоченные экипажи и марширующих гренадеров, выступление пилотажных самолётов и парашютистов, увешанных флагами, "которые явно оставили Трампа довольным". Встреча также предоставила американскому лидеру некую форму самоутверждения, поскольку он находился в обществе короля. "Менее ясным после его отъезда в Вашингтон в четверг стало то, принесет ли это беспрецедентное проявление гостеприимства какие-либо долгосрочные выгоды Великобритании. Трамп, похоже, не стал смягчать условия торгового соглашения, заключённого между Великобританией и США. Он также не обещал оказать новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего беспокоят Великобританию (конфликты на Украине и в секторе Газа - ред.)", - пишет издание.

