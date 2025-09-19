Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/tramp-2042877937.html
Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ
Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп, посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T05:35:00+03:00
2025-09-19T05:35:00+03:00
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
дональд трамп
карл iii
елизавета ii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042457530_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_59a5d00f71099b62d3062a85af430c3d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Как пишет издание, о запланированном приглашения стало известно во время возвращения Трампа в Вашингтон на борту Air Force One. В следующем году отмечается 250-летие независимости США, и, как сообщается, администрация Трампа хочет отвести Великобритании главную роль в праздновании. Представитель Белого дома отметил, что пока рано планировать королевский визит. Последний визит британского монарха состоялся в 2007 году, покойная мать короля Елизавета II посетила США во время президентства Джорджа Буша-младшего. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
https://ria.ru/20250918/kritika-2042760663.html
https://ria.ru/20250917/tramp-2042596207.html
сша
великобритания
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042457530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0aba1eac86bae5e7722809edd48bfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, карл iii, елизавета ii
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Карл III, Елизавета II
Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ

Telegraph: Трамп после поездки в Британию готовит ответный визит Карла III

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трампа и первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона
Президент США Дональд Трампа и первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трампа и первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Как пишет издание, о запланированном приглашения стало известно во время возвращения Трампа в Вашингтон на борту Air Force One.
Дональд Трамп во время прибытия в Виндзорский замок в Виндзоре - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
СМИ рассказали, за что Трамп подвергся критике после приема в Виндзоре
18 сентября, 16:55
В следующем году отмечается 250-летие независимости США, и, как сообщается, администрация Трампа хочет отвести Великобритании главную роль в праздновании.
Представитель Белого дома отметил, что пока рано планировать королевский визит.
Последний визит британского монарха состоялся в 2007 году, покойная мать короля Елизавета II посетила США во время президентства Джорджа Буша-младшего.
Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
17 сентября, 23:56
 
В миреСШАВеликобританияВашингтон (штат)Дональд ТрампКарл IIIЕлизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала