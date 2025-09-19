https://ria.ru/20250919/tramp-2042877937.html

Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ

в мире

сша

великобритания

вашингтон (штат)

дональд трамп

карл iii

елизавета ii

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Как пишет издание, о запланированном приглашения стало известно во время возвращения Трампа в Вашингтон на борту Air Force One. В следующем году отмечается 250-летие независимости США, и, как сообщается, администрация Трампа хочет отвести Великобритании главную роль в праздновании. Представитель Белого дома отметил, что пока рано планировать королевский визит. Последний визит британского монарха состоялся в 2007 году, покойная мать короля Елизавета II посетила США во время президентства Джорджа Буша-младшего. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.

