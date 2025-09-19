Трамп планирует пригласить Карла III, пишут СМИ
Telegraph: Трамп после поездки в Британию готовит ответный визит Карла III
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трампа и первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трампа и первая леди Меланья Трамп во время прибытия в аэропорт Станстед недалеко от Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
СМИ рассказали, за что Трамп подвергся критике после приема в Виндзоре
18 сентября, 16:55
В следующем году отмечается 250-летие независимости США, и, как сообщается, администрация Трампа хочет отвести Великобритании главную роль в праздновании.
Представитель Белого дома отметил, что пока рано планировать королевский визит.
Последний визит британского монарха состоялся в 2007 году, покойная мать короля Елизавета II посетила США во время президентства Джорджа Буша-младшего.
Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
17 сентября, 23:56