https://ria.ru/20250919/terrorist-2043014947.html

Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025

Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:36:00+03:00

2025-09-19T16:36:00+03:00

2025-09-19T16:36:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Домбэк Борис Леонидович*, 19 ноября 1985 года рождения. Кирпиченко Виктор Васильевич*, 3 июня 1989 года рождения", - говорится в перечне. В марте в ГП РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2024 года Домбэк* с другими украинскими военными незаконно вторгся на территорию Курской области, где участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, минировании дорог и местности, а также в запугивании мирных жителей. Суд приговорил Домбэка* к наказанию в виде 16 лет лишения свободы. В мае окружной военный суд приговорил Кирпиченко* к 16 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область и совершение теракта, повлекшего наступление тяжких последствий. По данным ГП РФ, Кирпиченко* был гранатометчиком 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Внесены в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250919/vsu-2043006305.html

https://ria.ru/20250919/dvizhenie-2043005916.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)