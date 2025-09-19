https://ria.ru/20250919/terrorist-2043014947.html
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Домбэк Борис Леонидович*, 19 ноября 1985 года рождения. Кирпиченко Виктор Васильевич*, 3 июня 1989 года рождения", - говорится в перечне. В марте в ГП РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2024 года Домбэк* с другими украинскими военными незаконно вторгся на территорию Курской области, где участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, минировании дорог и местности, а также в запугивании мирных жителей. Суд приговорил Домбэка* к наказанию в виде 16 лет лишения свободы. В мае окружной военный суд приговорил Кирпиченко* к 16 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область и совершение теракта, повлекшего наступление тяжких последствий. По данным ГП РФ, Кирпиченко* был гранатометчиком 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Внесены в список террористов и экстремистов
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
