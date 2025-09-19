Рейтинг@Mail.ru
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025
16:36 19.09.2025
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 19.09.2025
курская область
вооруженные силы украины
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Домбэк Борис Леонидович*, 19 ноября 1985 года рождения. Кирпиченко Виктор Васильевич*, 3 июня 1989 года рождения", - говорится в перечне. В марте в ГП РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2024 года Домбэк* с другими украинскими военными незаконно вторгся на территорию Курской области, где участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, минировании дорог и местности, а также в запугивании мирных жителей. Суд приговорил Домбэка* к наказанию в виде 16 лет лишения свободы. В мае окружной военный суд приговорил Кирпиченко* к 16 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область и совершение теракта, повлекшего наступление тяжких последствий. По данным ГП РФ, Кирпиченко* был гранатометчиком 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Внесены в список террористов и экстремистов
курская область
россия
курская область, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Двух боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Боевиков ВСУ Домбэка и Кирпиченко внесли в перечень террористов и экстремистов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Двое боевика ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Домбэк Борис Леонидович*, 19 ноября 1985 года рождения. Кирпиченко Виктор Васильевич*, 3 июня 1989 года рождения", - говорится в перечне.
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
Вчера, 15:56
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
Вчера, 15:56
В марте в ГП РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2024 года Домбэк* с другими украинскими военными незаконно вторгся на территорию Курской области, где участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, минировании дорог и местности, а также в запугивании мирных жителей. Суд приговорил Домбэка* к наказанию в виде 16 лет лишения свободы.
В мае окружной военный суд приговорил Кирпиченко* к 16 годам лишения свободы за участие во вторжении в Курскую область и совершение теракта, повлекшего наступление тяжких последствий. По данным ГП РФ, Кирпиченко* был гранатометчиком 44-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Внесены в список террористов и экстремистов
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 15:53
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 15:53
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
