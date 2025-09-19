Стали известны новые детали дела о подрыве машины офицера в Москве
Обвиняемый в подрыве машины офицера планировал теракт против сотрудника СК
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера летом 2024 года в Москве изначально планировал совершить теракт в отношении сотрудника СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам Петренко, Евгений Серебряков должен был установить адрес места жительства, распорядок дня следователя СК России, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в обозначенном тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, в том числе взрывчатые вещества, и в соответствии с инструкциями собрать его.
"Затем это устройство планировалось установить под автомобиль потенциальной жертвы одновременно со средством слежения с целью производства дистанционной детонации", - добавила она.
За это Серебрякову в ходе встречи с организаторами преступления за пределами страны передали 1400 долларов на затраты, связанные с подготовкой преступления.
"Однако Серебряков и иные участники преступной группы, выполнив все действия, направленные на совершение террористического акта, довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам", - добавила она.
Следствием установлено, что лица, входившие в состав преступной группы, решили совершить теракты в Москве для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов госвласти. В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
