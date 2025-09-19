Рейтинг@Mail.ru
06:50 19.09.2025 (обновлено: 10:43 19.09.2025)
Москвичей предупредили об июльском тепле
Москвичей предупредили об июльском тепле
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Последний в этом году всплеск июльского тепла ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.&quot;В субботу пройдет холодный фронт. Местами кратковременный дождь. Под утро плюс 9 — плюс 12, днем не выше плюс 14 — плюс 17. В воскресенье распогодится, ночью плюс 10 — плюс 13, днем потеплеет до плюс 19 — плюс 22. В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, максимальный термометр покажет плюс 24 — плюс 27&quot;, — рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что после этого начнется стремительное полярное вторжение и осень начнет генеральное наступление по всем фронтам."Если во вторник днем плюс 17 — плюс 20, то в среду уже не выше плюс 15, а в четверг плюс 10 — плюс 13. В следующие выходные в дневные часы в Москве похолодает до плюс 7 — плюс 12. Наступит настоящая золотая осень", — добавил Тишковец.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Последний в этом году всплеск июльского тепла ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу пройдет холодный фронт. Местами кратковременный дождь. Под утро плюс 9 — плюс 12, днем не выше плюс 14 — плюс 17. В воскресенье распогодится, ночью плюс 10 — плюс 13, днем потеплеет до плюс 19 — плюс 22. В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, максимальный термометр покажет плюс 24 — плюс 27", — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что после этого начнется стремительное полярное вторжение и осень начнет генеральное наступление по всем фронтам.
"Если во вторник днем плюс 17 — плюс 20, то в среду уже не выше плюс 15, а в четверг плюс 10 — плюс 13. В следующие выходные в дневные часы в Москве похолодает до плюс 7 — плюс 12. Наступит настоящая золотая осень", — добавил Тишковец.
Что будет с планетой через 30 лет: прогноз климатолога
15 сентября, 19:14
 
Заголовок открываемого материала