Москвичей предупредили об июльском тепле

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Последний в этом году всплеск июльского тепла ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу пройдет холодный фронт. Местами кратковременный дождь. Под утро плюс 9 — плюс 12, днем не выше плюс 14 — плюс 17. В воскресенье распогодится, ночью плюс 10 — плюс 13, днем потеплеет до плюс 19 — плюс 22. В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла, максимальный термометр покажет плюс 24 — плюс 27", — рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что после этого начнется стремительное полярное вторжение и осень начнет генеральное наступление по всем фронтам."Если во вторник днем плюс 17 — плюс 20, то в среду уже не выше плюс 15, а в четверг плюс 10 — плюс 13. В следующие выходные в дневные часы в Москве похолодает до плюс 7 — плюс 12. Наступит настоящая золотая осень", — добавил Тишковец.

