Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки поблагодарил за помощь

Денис Владыко, бывший супруг исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко, в беседе с РИА Новости поблагодарил всех, кто помогает в её поисках. РИА Новости, 19.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Денис Владыко, бывший супруг исчезнувшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко, в беседе с РИА Новости поблагодарил всех, кто помогает в её поисках. Денис ранее пояснил агентству, что с Эрикой они расстались, но поддерживали общение, рассказал, что с их четырёхлетней дочерью всё хорошо, он общается с ней каждый день. За девочкой в Бангкок поехала бабушка, скоро они будут в России. "Полстраны помогают искать (Эрику в Таиланде - ред.). Много кто звонит, пишет. Спасибо большое", - сказал Владыко. В четверг в российских соцсетях и СМИ, а также в русскоязычных соцсетях Таиланда появилась информация об исчезновении в Бангкоке 34-летней россиянки Эрики Владыко, которая пропала в ночь на 13 сентября в районе 11 переулка улицы Сукхумвит, куда она приехала на такси в один из ночных баров, расположенных в этом районе. В русскоязычном паблике "Паттайя от А до Я" и на других русскоязычных ресурсах Таиланда в четверг появились объявления о поисках Эрики Владыко, в которых указывается также, что четырехлетняя дочь пропавшей россиянки осталась в гостинице, и туристическая полиция временно поместила ее в один из сиротских приютов Бангкока. По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. "Паттайя от А до Я" также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении, с просьбой связаться с администратором паблика.

