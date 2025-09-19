https://ria.ru/20250919/svyaschennik-2042921330.html

Создание семьи в возрасте 20 лет помогает самореализации, заявил священник

Создание семьи в возрасте 20 лет помогает самореализации, заявил священник - РИА Новости, 19.09.2025

Создание семьи в возрасте 20 лет помогает самореализации, заявил священник

Заводить семью лучше в 18-20 лет, рожать первого ребенка - в возрасте около 20 лет, максимум - после получения высшего образования, это способствует личностному РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заводить семью лучше в 18-20 лет, рожать первого ребенка - в возрасте около 20 лет, максимум - после получения высшего образования, это способствует личностному развитию и самореализации молодых людей, отложенный же брак, напротив, приводит к инфантилизму и эгоизму, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью РИА Новости, что повышение среднего возраста рождения первого ребенка стало одним из демографических трендов в мире. Так, по ее данным, москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, и этот возраст продолжает увеличиваться. По ее словам, современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию и построению карьеры, откладывая материнство "на потом", но "потом могут возникнуть трудности с выполнением этого шага". "Все должно быть в свое время. Отец Небесный заложил в природу человеческую время для рождения первого ребенка. Рожать первенца лучше в возрасте около 20 лет, максимум - сразу после института, это обычно 22 года. Это время юности, когда первое дитя раскрывает весь огромный потенциал родительской любви. Своевременный брак для девушки в 18-20 лет дает возможность стать молодой мамой, полной сил и возможности реализовать себя в качестве супруги, матери - что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям, а наоборот, развивает многочисленные таланты, например педагогический и художественный", - сказал Лукьянов. Отложенные брак и первая беременность, по его словам, "в определенном смысле задерживают личностное развитие молодого человека или девушки, способствуют сохранению инфантильного, эгоистичного отношения к жизни". "Поэтому молодежи, которая стремится к самореализации, не стоит откладывать время вступления в брачные отношения и рождения детей. Это касается и духовного развития, и, конечно, физиологии. И для матери, и для ребенка никакие вспомогательные репродуктивные технологии не могут заменить, с точки зрения сохранения здоровья и психического развития, естественное зачатие и полноценное вынашивание малыша", - заключил представитель Русской церкви. В Русской православной церкви не раз называли ограничение абортов одной из мер, которая, наряду со стимулирующими мерами, будет способствовать резкому повышению рождаемости. В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.

