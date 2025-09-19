Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 19.09.2025 (обновлено: 12:21 19.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 380 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
