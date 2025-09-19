https://ria.ru/20250919/svo-2042950409.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 19.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:16:00+03:00

2025-09-19T12:16:00+03:00

2025-09-19T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до 380 военнослужащих ВСУ, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)