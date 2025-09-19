https://ria.ru/20250919/svo-2042949992.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" за неделю уничтожили до 3330 украинских военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины."Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий", - говорится в сводке министерства.

