https://ria.ru/20250919/svo-2042949992.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Подразделения группировки "Центр" за неделю уничтожили до 3330 украинских военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:14:00+03:00
2025-09-19T12:14:00+03:00
2025-09-19T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" за неделю уничтожили до 3330 украинских военнослужащих, два танка, 29 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины."Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 3330 боевиков в зоне действия войск "Центр"