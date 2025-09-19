Рейтинг@Mail.ru
Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал
11:11 19.09.2025
Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 90 тысяч рублей за высказывание о передаче Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным инстанции, дело об административном правонарушении по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных через интернет, рассматривал Сургутский городской суд. Как отмечается, мужчина в Telegram "под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Гренландии оставил комментарий: "Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим". "Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Автора высказывания нашли после проведенной по информации "Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" прокуратурой Сургута проверки.
сургут, ханты-мансийский автономный округ, сша, дональд трамп, telegram, происшествия
Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, США, Дональд Трамп, Telegram, Происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 90 тысяч рублей за высказывание о передаче Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным инстанции, дело об административном правонарушении по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных через интернет, рассматривал Сургутский городской суд. Как отмечается, мужчина в Telegram "под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Гренландии оставил комментарий: "Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим".
"Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Автора высказывания нашли после проведенной по информации "Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" прокуратурой Сургута проверки.
СургутХанты-Мансийский автономный округСШАДональд ТрампTelegramПроисшествия
 
 
