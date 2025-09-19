https://ria.ru/20250919/surgut-2042926592.html

Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал

Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Жителя Сургута Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 90 тысяч рублей за высказывание о передаче Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным инстанции, дело об административном правонарушении по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных через интернет, рассматривал Сургутский городской суд. Как отмечается, мужчина в Telegram "под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Гренландии оставил комментарий: "Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим". "Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Автора высказывания нашли после проведенной по информации "Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" прокуратурой Сургута проверки.

