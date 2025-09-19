https://ria.ru/20250919/sud-2043071909.html

Суд отклонил иск Трампа против New York Times

19.09.2025

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Суд во Флориде в пятницу отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь, следует из решения, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Во вторник Трамп заявил о подаче иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нём."Данная жалоба явно и непростительно противоречит требованиям Правила 8. Данное разбирательство будет начато, продолжено и завершится в соответствии с правилами процесса, профессионально и достойно. Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать сорока страниц,", - говорится в решении окружного судьи в Тампе, Флорида.Судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа и отметил, что судебная жалоба - это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника", а также "не рупор для связей с общественностью или трибуна для пламенной речи на политическом митинге".

