Суд отклонил иск Трампа против New York Times - РИА Новости, 19.09.2025
19:08 19.09.2025 (обновлено: 19:23 19.09.2025)
Суд отклонил иск Трампа против New York Times
дональд трамп
в мире
флорида
сша
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Суд во Флориде в пятницу отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь, следует из решения, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Во вторник Трамп заявил о подаче иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нём."Данная жалоба явно и непростительно противоречит требованиям Правила 8. Данное разбирательство будет начато, продолжено и завершится в соответствии с правилами процесса, профессионально и достойно. Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать сорока страниц,", - говорится в решении окружного судьи в Тампе, Флорида.Судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа и отметил, что судебная жалоба - это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника", а также "не рупор для связей с общественностью или трибуна для пламенной речи на политическом митинге".
дональд трамп, в мире, флорида, сша
Дональд Трамп, В мире, Флорида, США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Суд во Флориде в пятницу отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь, следует из решения, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Во вторник Трамп заявил о подаче иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нём.
"Данная жалоба явно и непростительно противоречит требованиям Правила 8. Данное разбирательство будет начато, продолжено и завершится в соответствии с правилами процесса, профессионально и достойно. Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать сорока страниц,", - говорится в решении окружного судьи в Тампе, Флорида.
Судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа и отметил, что судебная жалоба - это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника", а также "не рупор для связей с общественностью или трибуна для пламенной речи на политическом митинге".
