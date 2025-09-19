https://ria.ru/20250919/sud-2043071909.html
Суд отклонил иск Трампа против New York Times
Суд отклонил иск Трампа против New York Times - РИА Новости, 19.09.2025
Суд отклонил иск Трампа против New York Times
Суд во Флориде в пятницу отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:08:00+03:00
2025-09-19T19:08:00+03:00
2025-09-19T19:23:00+03:00
дональд трамп
в мире
флорида
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Суд во Флориде в пятницу отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь, следует из решения, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Во вторник Трамп заявил о подаче иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации в связи с "десятками лет лжи" о нём."Данная жалоба явно и непростительно противоречит требованиям Правила 8. Данное разбирательство будет начато, продолжено и завершится в соответствии с правилами процесса, профессионально и достойно. Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать сорока страниц,", - говорится в решении окружного судьи в Тампе, Флорида.Судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа и отметил, что судебная жалоба - это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника", а также "не рупор для связей с общественностью или трибуна для пламенной речи на политическом митинге".
https://ria.ru/20250919/ssha-2043067288.html
https://ria.ru/20250919/london-2043031131.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, флорида, сша
Дональд Трамп, В мире, Флорида, США
Суд отклонил иск Трампа против New York Times
Суд во Флориде отклонил иск Трампа против NYT на 15 миллиардов долларов