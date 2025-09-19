Рейтинг@Mail.ru
В Липецке вынесли приговор мужчине, развращавшего малолетних в интернете
19.09.2025
В Липецке вынесли приговор мужчине, развращавшего малолетних в интернете
В Липецке вынесли приговор мужчине, развращавшего малолетних в интернете
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Липецкий областной суд приговорил к 23 годам заключенного, который, отбывая наказание, развращал малолетних в переписках в интернете, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", части 5 статьи 132 УК РФ, части 5 статьи 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и развратные действия), семи преступлений, предусмотренных пунктами "б", "в" части 3 статьи 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера), двадцати пяти преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), а также в покушении на совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ, Липецкий областной суд приговорил его к наказанию в виде 23 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе судов. Всего мужчина совершил 35 преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Он, находясь в колонии, переписывался в мессенджерах с несовершеннолетними, отправлял им порно, "склонял их к совершению действий сексуального характера путем шантажа и угроз", заставлял отправлять интимные фотографии.
Молоток судьи
Молоток судьи
Молоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Липецкий областной суд приговорил к 23 годам заключенного, который, отбывая наказание, развращал малолетних в переписках в интернете, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", части 5 статьи 132 УК РФ, части 5 статьи 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и развратные действия), семи преступлений, предусмотренных пунктами "б", "в" части 3 статьи 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера), двадцати пяти преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), а также в покушении на совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ, Липецкий областной суд приговорил его к наказанию в виде 23 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе судов.
Всего мужчина совершил 35 преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Он, находясь в колонии, переписывался в мессенджерах с несовершеннолетними, отправлял им порно, "склонял их к совершению действий сексуального характера путем шантажа и угроз", заставлял отправлять интимные фотографии.
