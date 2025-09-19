https://ria.ru/20250919/sud-2042991683.html

Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы "Ельцин Центра"

Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы "Ельцин Центра" - РИА Новости, 19.09.2025

Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы "Ельцин Центра"

Свердловский областной суд 8 октября рассмотрит жалобу на решение о штрафе первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:14:00+03:00

2025-09-19T15:14:00+03:00

2025-09-19T15:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

россия

екатеринбург

ельцин центр

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_224:119:900:500_1920x0_80_0_0_8e0e8b2940011fdef9c220a9c1ab9fc3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд 8 октября рассмотрит жалобу на решение о штрафе первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Восьмого октября в 14.10 (12.10 мск – ред.) апелляция", – сказала собеседница агентства. Ранее в Верх-Исетском районном суде агентству уточняли, что защита Телень обжаловала решение о штрафе, документы были отправлены почтой. Верх-Исетский районный суд столицы Урала 20 августа оштрафовал на 45 тысяч рублей Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ее адвокат, Михаил Бирюков, говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Пост замглавы "Ельцин Центра" был сделан в Москве, в мае 2025 года был удален, пояснял адвокат, вину она не признает. На заседании Бирюков настаивал на том, что необходимо передать материалы на Телень в Москву по месту ее жительства и совершения правонарушения, которое ей вменяли, или закрыть дело из-за истечения сроков давности, однако судья Екатерина Гейгер в этих ходатайствах отказала. Адвокат в перерывах на процессе заявлял журналистам, что данный репост "был эмоциональной реакцией" Телень, а подзащитная не пришла в суд, так как находится в Москве и не имела возможности поменять рабочие планы. Информация о том, что правонарушение совершено в Екатеринбурге, являются недостоверными, подчеркивал защитник. В апреле источник в оперативных службах также рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская уточняла, что замдиректора подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018564031.html

москва

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, екатеринбург, ельцин центр, свердловский областной суд