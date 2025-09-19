Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы "Ельцин Центра"

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
россия
екатеринбург
ельцин центр
свердловский областной суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд 8 октября рассмотрит жалобу на решение о штрафе первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Восьмого октября в 14.10 (12.10 мск – ред.) апелляция", – сказала собеседница агентства. Ранее в Верх-Исетском районном суде агентству уточняли, что защита Телень обжаловала решение о штрафе, документы были отправлены почтой. Верх-Исетский районный суд столицы Урала 20 августа оштрафовал на 45 тысяч рублей Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ее адвокат, Михаил Бирюков, говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Пост замглавы "Ельцин Центра" был сделан в Москве, в мае 2025 года был удален, пояснял адвокат, вину она не признает. На заседании Бирюков настаивал на том, что необходимо передать материалы на Телень в Москву по месту ее жительства и совершения правонарушения, которое ей вменяли, или закрыть дело из-за истечения сроков давности, однако судья Екатерина Гейгер в этих ходатайствах отказала. Адвокат в перерывах на процессе заявлял журналистам, что данный репост "был эмоциональной реакцией" Телень, а подзащитная не пришла в суд, так как находится в Москве и не имела возможности поменять рабочие планы. Информация о том, что правонарушение совершено в Екатеринбурге, являются недостоверными, подчеркивал защитник. В апреле источник в оперативных службах также рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская уточняла, что замдиректора подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
происшествия, москва, россия, екатеринбург, ельцин центр, свердловский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Екатеринбург, Ельцин центр, Свердловский областной суд
© Фото : Ельцин ЦентрЛюдмила Телень
Людмила Телень - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Ельцин Центр
Людмила Телень. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд 8 октября рассмотрит жалобу на решение о штрафе первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Восьмого октября в 14.10 (12.10 мск – ред.) апелляция", – сказала собеседница агентства.
Ранее в Верх-Исетском районном суде агентству уточняли, что защита Телень обжаловала решение о штрафе, документы были отправлены почтой.
Верх-Исетский районный суд столицы Урала 20 августа оштрафовал на 45 тысяч рублей Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ее адвокат, Михаил Бирюков, говорил на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Пост замглавы "Ельцин Центра" был сделан в Москве, в мае 2025 года был удален, пояснял адвокат, вину она не признает.
На заседании Бирюков настаивал на том, что необходимо передать материалы на Телень в Москву по месту ее жительства и совершения правонарушения, которое ей вменяли, или закрыть дело из-за истечения сроков давности, однако судья Екатерина Гейгер в этих ходатайствах отказала. Адвокат в перерывах на процессе заявлял журналистам, что данный репост "был эмоциональной реакцией" Телень, а подзащитная не пришла в суд, так как находится в Москве и не имела возможности поменять рабочие планы. Информация о том, что правонарушение совершено в Екатеринбурге, являются недостоверными, подчеркивал защитник.
В апреле источник в оперативных службах также рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская уточняла, что замдиректора подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Ельцин-центр, Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр" от участников СВО
23 мая, 01:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссияЕкатеринбургЕльцин центрСвердловский областной суд
 
 
