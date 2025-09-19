Рейтинг@Mail.ru
14:20 19.09.2025
Двух жителей Челябинской области оштрафовали за продажу данных об абонентах
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей каждому из двум жителей Челябинской области, продававшим сведения об абонентах крупнейшего оператора связи, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, сотрудники УФСБ России по Челябинской области в октябре 2024 года выявили южноуральцев, которые организовали в интернете сервис по продаже сведений об абонентах крупнейшего оператора связи, составляющих коммерческую тайну. "Курчатовским районным судом Челябинска признаны виновными два жителя региона в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Судебной инстанцией подсудимые …приговорены к судебному штрафу в размере 50 тысяч рублей каждый", - говорится в сообщении. Кроме того, в августе УФСБ совместно с полицейским главком были задержаны трое жителей Челябинска, которые за денежное вознаграждение передавали сведения об абонентах оператора сотовой связи неустановленным пользователям Telegram, отмечает пресс-служба. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 183 УК России, проводятся следственные действия, поясняет УФСБ.
происшествия, россия, челябинская область, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей каждому из двум жителей Челябинской области, продававшим сведения об абонентах крупнейшего оператора связи, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, сотрудники УФСБ России по Челябинской области в октябре 2024 года выявили южноуральцев, которые организовали в интернете сервис по продаже сведений об абонентах крупнейшего оператора связи, составляющих коммерческую тайну.
"Курчатовским районным судом Челябинска признаны виновными два жителя региона в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Судебной инстанцией подсудимые …приговорены к судебному штрафу в размере 50 тысяч рублей каждый", - говорится в сообщении.
Кроме того, в августе УФСБ совместно с полицейским главком были задержаны трое жителей Челябинска, которые за денежное вознаграждение передавали сведения об абонентах оператора сотовой связи неустановленным пользователям Telegram, отмечает пресс-служба. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 183 УК России, проводятся следственные действия, поясняет УФСБ.
