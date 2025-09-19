https://ria.ru/20250919/sud-2042941645.html
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Запорожской области. "Решением Запорожского областного суда подсудимые признаны виновными в инкриминированных деяниях и приговорены: один - к 16 годам лишения свободы, другой - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные признали вину и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении. По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов"
Задержание граждан, которые по заданию кураторов ВСУ вели наблюдение за военной техникой и объектами МО РФ
Двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по Запорожской области.
По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России.
Полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов".
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Два жителя Токмака получили 15 и 16 лет за шпионаж в пользу Украины