Рейтинг@Mail.ru
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 19.09.2025 (обновлено: 17:46 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/sud-2042941645.html
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 19.09.2025
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:47:00+03:00
2025-09-19T17:46:00+03:00
происшествия
токмак
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042990408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_444c87c8881cd6950c9807559b6736f8.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Запорожской области. "Решением Запорожского областного суда подсудимые признаны виновными в инкриминированных деяниях и приговорены: один - к 16 годам лишения свободы, другой - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные признали вину и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении. По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов"
https://ria.ru/20250917/afrikanets-2042422869.html
токмак
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание граждан, которые по заданию кураторов ВСУ вели наблюдение за военной техникой и объектами МО РФ
Двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по Запорожской области. По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России. Полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов".
2025-09-19T11:47
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042990408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35d05ecf656c600a298dd6b8462ab74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, токмак, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Токмак, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины

Два жителя Токмака получили 15 и 16 лет за шпионаж в пользу Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Запорожской области.
"Решением Запорожского областного суда подсудимые признаны виновными в инкриминированных деяниях и приговорены: один - к 16 годам лишения свободы, другой - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные признали вину и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов"
Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже
17 сентября, 11:36
 
ПроисшествияТокмакУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала