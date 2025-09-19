https://ria.ru/20250919/sud-2042941645.html

Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двоих жителей Токмака по обвинению в шпионаже в пользу Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Запорожской области. "Решением Запорожского областного суда подсудимые признаны виновными в инкриминированных деяниях и приговорены: один - к 16 годам лишения свободы, другой - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденные признали вину и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении. По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов"

