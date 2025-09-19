Суд изменил приговор бывшему полковнику полиции Мазепину
Суд изменил приговор бывшему полковнику полиции Мазепину по делу о гостайне
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Третий апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор экс-заместителю начальника ООУ Управления "К" оперативно-поискового бюро МВД РФ, бывшему полковнику полиции Сергею Мазепину по делу о разглашении государственной тайны, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что вынесенный ещё в 2023 году шестилетний приговор был изменен из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Данное решение было обжаловано Генеральной прокуратурой РФ, кассационное представление рассмотрит Верховный Суд Российской Федерации 30 сентября.
В Третьем апелляционном суде общей юрисдикции РИА Новости не раскрыли подробности решения, так как в деле содержатся материалы, содержащие секретные сведения.
Как ранее заявляли в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю, Мазепин в июле 2020 года сообщил жителю Пятигорска о проведении в отношении его знакомого негласных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Пятигорску. Кроме того, Мазепин получил от того же пятигорчанина взятку в 30 тысяч рублей за предоставление компрометирующей информации, полученной в ходе проведения ОРМ в отношении местного жителя.
В 2023 году Ставропольский краевой суд приговорил Мазепина к шести годам колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей и запретом занимать должности в правоохранительных органах на срок 4,5 года за разглашение государственной тайны и получение взятки, уточняли в пресс-службе.
В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве
15 апреля 2024, 18:47