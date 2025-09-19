Рейтинг@Mail.ru
Патологоанатомов из Владивостока обвинили в надругательстве над умершим - РИА Новости, 19.09.2025
03:58 19.09.2025
Патологоанатомов из Владивостока обвинили в надругательстве над умершим
происшествия
владивосток
россия
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Два сотрудника приморского бюро судмедэкспертизы предстанут перед судом за надругательство над телом умершего, они зашили в грудь скончавшегося пакет с различными предметами, сообщает в своём Telegram-канале пресс-служба судов по региону. "В Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении двух жителей… По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ "ПК Бюро СМЭ" вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего", - говорится в сообщении. Установлено, что женщина договорилась с сообщником поместить в тело умершего в морге пакет с тремя фигурками из воска с прикреплёнными фотоснимками лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов. Коллега, находясь в морге ГБУЗ ПК "Бюро СМЭ", поместил в тело умершего данный пакет и зашил разрез на трупе, однако при бальзамировании пакет был обнаружен. Их действия квалифицированы как проявление неуважения к памяти покойного и его родственников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
владивосток
россия
происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Патологоанатомов из Владивостока обвинили в надругательстве над умершим

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Два сотрудника приморского бюро судмедэкспертизы предстанут перед судом за надругательство над телом умершего, они зашили в грудь скончавшегося пакет с различными предметами, сообщает в своём Telegram-канале пресс-служба судов по региону.
"В Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении двух жителей… По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ "ПК Бюро СМЭ" вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина договорилась с сообщником поместить в тело умершего в морге пакет с тремя фигурками из воска с прикреплёнными фотоснимками лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов. Коллега, находясь в морге ГБУЗ ПК "Бюро СМЭ", поместил в тело умершего данный пакет и зашил разрез на трупе, однако при бальзамировании пакет был обнаружен.
Их действия квалифицированы как проявление неуважения к памяти покойного и его родственников.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы
6 ноября 2024, 19:07
На Кубани арестовали мужчину, повредившего 54 могилы
6 ноября 2024, 19:07
 
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
