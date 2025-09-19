Медведчук прокомментировал стратегию "коалиции желающих войны"
Медведчук: стратегия так называемой "коалиции желающих" обречена на провал
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Стратегия так называемой "коалиции желающих" по поддержке Украины, нацеленной на вовлечение президента США Дональда Трампа в украинско-российский конфликт, обречена на поражение, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее Великобритания и другие европейские члены так называемой "коалиции желающих" настаивали на немедленном прекращении огня на Украине в качестве условия для дальнейших переговоров.
"Позиция (Владимира) Зеленского и "коалиции желающих войны" цинична и абсурдна – они срывают мирные переговоры и обвиняют в этом Россию. При этом они используют ООН, как площадку для ложных обвинений.... Экономического рычага давления на Трампа у "коалиции желающих" нет, они могут давить на него политически и информационно. <...> Экономически Европа проигрывает на всех направлениях – Востоке, Западе, Юге. Поэтому стул под "коалицией желающих войны" вот-вот рухнет", - говорится в статье Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Политик отметил, несмотря на попытки коалиции изолировать Россию и начать новую Холодную войну, экономические и политические позиции Запада ослабевают.
"Новая Холодная война невозможна без лидера западного мира - США. Дональд Трамп и (президент России) Владимир Путин, конечно, разные политики, но общее у них то, что они не рассматривают весь мир как свою вотчину. Поэтому, как говорят, "миссия невыполнима", как бы там "коалиция желающих войны" не старалась", - резюмировал Медведчук.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук 24 мая в своем Telegram-канале заявила, что "война на долго", независимо от того, будут перемирие или нет. По ее словам, Россия "остается врагом на десятилетия если не столетия" и добавила, что украинских детей нужно готовить к войне со школы.
Позже руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление Верещук о вражде с Россией.
