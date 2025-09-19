https://ria.ru/20250919/stavka-2042858236.html
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке - РИА Новости, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия". РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T00:10:00+03:00
2025-09-19T00:10:00+03:00
2025-09-19T00:15:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20250918/stavka-2042596594.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
Минфин заложил в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13 процентов