Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке - РИА Новости, 19.09.2025
00:10 19.09.2025 (обновлено: 00:15 19.09.2025)
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минфин РФ закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12-13%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", - сказал Силуанов.
Экономист обозначила знаковый для россиян размер ключевой ставки
Вчера, 03:15
 
