Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло - РИА Новости, 19.09.2025
21:58 19.09.2025 (обновлено: 22:08 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/stambul-2043097072.html
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло - РИА Новости, 19.09.2025
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло
Не менее восьми человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщило руководство провинции Стамбул. РИА Новости, 19.09.2025
стамбул
в мире
панама
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Не менее восьми человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщило руководство провинции Стамбул.Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса. Телеканал CNN Türk ранее объявил о двух пострадавших."В 20.30 пятницы (время совпадает с мск - ред.) паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Пострадали восемь пассажиров парома. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента", - говорится в сообщении в пресс-релизе руководства провинции.Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточняют власти провинции Стамбул.
стамбул
панама
стамбул, в мире, панама
Стамбул, В мире, Панама
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло

Число пострадавших при ЧП с паромом и сухогрузом в Стамбуле достигло восьми

СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Не менее восьми человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщило руководство провинции Стамбул.
Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса. Телеканал CNN Türk ранее объявил о двух пострадавших.
"В 20.30 пятницы (время совпадает с мск - ред.) паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Пострадали восемь пассажиров парома. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента", - говорится в сообщении в пресс-релизе руководства провинции.
Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточняют власти провинции Стамбул.
СтамбулВ миреПанама
 
 
