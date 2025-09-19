https://ria.ru/20250919/stambul-2043097072.html
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Стамбуле возросло
Не менее восьми человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщило руководство провинции Стамбул. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T21:58:00+03:00
2025-09-19T21:58:00+03:00
2025-09-19T22:08:00+03:00
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Не менее восьми человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщило руководство провинции Стамбул.Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса. Телеканал CNN Türk ранее объявил о двух пострадавших."В 20.30 пятницы (время совпадает с мск - ред.) паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Пострадали восемь пассажиров парома. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента", - говорится в сообщении в пресс-релизе руководства провинции.Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточняют власти провинции Стамбул.
