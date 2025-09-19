https://ria.ru/20250919/sssr-2042862926.html

В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине

СССР, в отличие от гитлеровской Германии, всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. СССР, в отличие от гитлеровской Германии, всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.“Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года”, — подчеркнул эксперт в ответ.Профессор также напомнил, что на секретном совещании Генерального штаба лидер третьего рейха открыто объявил, что целью Германии была война.Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил, что сегодня Запад пересматривает итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе над фашизмом в угоду корыстным политическим интересам.

