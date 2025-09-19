https://ria.ru/20250919/sssr-2042862926.html
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине - РИА Новости, 19.09.2025
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине
СССР, в отличие от гитлеровской Германии, всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T00:52:00+03:00
2025-09-19T00:52:00+03:00
2025-09-19T00:56:00+03:00
в мире
ссср
германия
россия
владимир путин
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783528181_454:91:2919:1477_1920x0_80_0_0_2c9414b3d3e3337d2bc6d80c3400fa7b.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. СССР, в отличие от гитлеровской Германии, всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.“Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года”, — подчеркнул эксперт в ответ.Профессор также напомнил, что на секретном совещании Генерального штаба лидер третьего рейха открыто объявил, что целью Германии была война.Ранее в апреле президент России Владимир Путин заявил, что сегодня Запад пересматривает итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе над фашизмом в угоду корыстным политическим интересам.
https://ria.ru/20250520/stalin-2017921023.html
https://ria.ru/20250827/velikobritaniya-2037694720.html
ссср
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783528181_551:0:2568:1513_1920x0_80_0_0_9a399da2c1306787d170faa076465494.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ссср, германия, россия, владимир путин, туомас малинен
В мире, СССР, Германия, Россия, Владимир Путин, Туомас Малинен
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине
Профессор Туомас Малинен: Сталин не несет вину за начало Второй мировой войны