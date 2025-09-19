https://ria.ru/20250919/ssha-2043106234.html

В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС

В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС

2025-09-19T23:51:00+03:00

в мире

сша

карибское море

венесуэла

марко рубио

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91698/94/916989401_0:224:2200:1462_1920x0_80_0_0_83cd09be786ac6ac96edff8ecf61f30d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сенаторы США Тим Кейн и Адам Шифф представили проект резолюции "о выводе ВС США из военных действий, не санкционированных конгрессом", в связи с нанесением удара по катеру возле берегов Венесуэлы в начале сентября, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября сообщил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее указали, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. "Конгресс предписывает президенту прекратить применение ВС США для ведения боевых действий против какой-либо организации... участвующей в популяризации, торговле и распространении незаконных наркотических веществ", - говорится в документе. В проекте резолюции отмечается, что конгресс не санкционировал использование вооруженных сил США против судна 2 сентября, а также "не получил достаточной информации о пассажирах, грузе и собственниках судна, направлении его движения, угрозах, которые судно представляло интересам США, обосновании ведения огня на поражение". В сентябре был опубликован доклад экспертов Управления ООН по правам человека, в котором содержался призыв к США отказаться от "незаконной войны с наркотерроризмом", а действия Вашингтона в Карибском бассейне были квалифицированы как нарушающие международное право.

2025

Новости

в мире, сша, карибское море, венесуэла, марко рубио, оон