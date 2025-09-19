Рейтинг@Mail.ru
В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС - РИА Новости, 19.09.2025
23:51 19.09.2025
В США представили проект резолюции об ограничении использования ВС
Сенаторы США Тим Кейн и Адам Шифф представили проект резолюции "о выводе ВС США из военных действий, не санкционированных конгрессом", в связи с нанесением... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сенаторы США Тим Кейн и Адам Шифф представили проект резолюции "о выводе ВС США из военных действий, не санкционированных конгрессом", в связи с нанесением удара по катеру возле берегов Венесуэлы в начале сентября, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября сообщил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее указали, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. "Конгресс предписывает президенту прекратить применение ВС США для ведения боевых действий против какой-либо организации... участвующей в популяризации, торговле и распространении незаконных наркотических веществ", - говорится в документе. В проекте резолюции отмечается, что конгресс не санкционировал использование вооруженных сил США против судна 2 сентября, а также "не получил достаточной информации о пассажирах, грузе и собственниках судна, направлении его движения, угрозах, которые судно представляло интересам США, обосновании ведения огня на поражение". В сентябре был опубликован доклад экспертов Управления ООН по правам человека, в котором содержался призыв к США отказаться от "незаконной войны с наркотерроризмом", а действия Вашингтона в Карибском бассейне были квалифицированы как нарушающие международное право.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сенаторы США Тим Кейн и Адам Шифф представили проект резолюции "о выводе ВС США из военных действий, не санкционированных конгрессом", в связи с нанесением удара по катеру возле берегов Венесуэлы в начале сентября, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября сообщил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее указали, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
"Конгресс предписывает президенту прекратить применение ВС США для ведения боевых действий против какой-либо организации... участвующей в популяризации, торговле и распространении незаконных наркотических веществ", - говорится в документе.
В проекте резолюции отмечается, что конгресс не санкционировал использование вооруженных сил США против судна 2 сентября, а также "не получил достаточной информации о пассажирах, грузе и собственниках судна, направлении его движения, угрозах, которые судно представляло интересам США, обосновании ведения огня на поражение".
В сентябре был опубликован доклад экспертов Управления ООН по правам человека, в котором содержался призыв к США отказаться от "незаконной войны с наркотерроризмом", а действия Вашингтона в Карибском бассейне были квалифицированы как нарушающие международное право.
