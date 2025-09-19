Рейтинг@Mail.ru
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис - РИА Новости, 19.09.2025
23:02 19.09.2025
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис - РИА Новости, 19.09.2025
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис
Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом США Джо Байденом были напряженные во время президентской кампании в 2024 году, сообщает РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом США Джо Байденом были напряженные во время президентской кампании в 2024 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на книгу Харрис "107 дней", к которой она получила доступ. По словам издания, в своей книге Харрис описала непростую обстановку во время президентской кампании. Так, политик вспоминает эпизод от сентября 2024 года, когда ей предстояли дебаты в Филадельфии с президентом США Дональдом Трампом, который тогда был одним из кандидатов. Перед дебатами она получила звонок от Байдена, который спросил, когда она вернется в Вашингтон и сообщил, что его брат общался с "группой влиятельных лиц в Филадельфии". "Харрис пишет: "Затем он (Байден - ред.) перешёл к сути. Его брат сказал ему, что эти ребята не поддержат меня, потому что я говорила о нём гадости. Он не был склонен этому верить, ... но считал, что я должна знать", - отмечает газета со ссылкой на фрагмент книги Харрис. По информации издания, политик добавила, что во время телефонного разговора Байден также продолжал говорить о себе и своих прошедших дебатах с Трампом. Харрис выразила недовольство звонком, утверждая, что Байден пытался "переписать историю своих провальных дебатов". Согласно Guardian, в книге Харрис "обнажает напряженность", существовавшую между ней и бывшим хозяином Белого дома. Например, издание цитирует отрывок из книги о том, что когда Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" по поводу законности абортов в стране в 2022 году, Байдену с трудом удавалось говорить о репродуктивных правах так, чтобы "это соответствовало серьезности момента". В своей книге Харрис также подчеркнула, что существовала разница между способностью Байдена управлять и вести предвыборную кампанию, и что у нее были опасения по поводу последнего, добавляет Guardian. Политик также утверждала, что когда-то ее раскритиковала команда Байдена за то, что она "слишком хорошо выступила с речью". По ее словам, команда экс-лидера Штатов считала, что политик могла затмить Байдена. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
в мире, сша, филадельфия, джо байден, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Филадельфия, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис

Guardian: отношения Харрис и Байдена во время выборов-2024 были напряженными

© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-президентом США Джо Байденом были напряженные во время президентской кампании в 2024 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на книгу Харрис "107 дней", к которой она получила доступ.
По словам издания, в своей книге Харрис описала непростую обстановку во время президентской кампании. Так, политик вспоминает эпизод от сентября 2024 года, когда ей предстояли дебаты в Филадельфии с президентом США Дональдом Трампом, который тогда был одним из кандидатов. Перед дебатами она получила звонок от Байдена, который спросил, когда она вернется в Вашингтон и сообщил, что его брат общался с "группой влиятельных лиц в Филадельфии".
"Харрис пишет: "Затем он (Байден - ред.) перешёл к сути. Его брат сказал ему, что эти ребята не поддержат меня, потому что я говорила о нём гадости. Он не был склонен этому верить, ... но считал, что я должна знать", - отмечает газета со ссылкой на фрагмент книги Харрис.
По информации издания, политик добавила, что во время телефонного разговора Байден также продолжал говорить о себе и своих прошедших дебатах с Трампом. Харрис выразила недовольство звонком, утверждая, что Байден пытался "переписать историю своих провальных дебатов".
Согласно Guardian, в книге Харрис "обнажает напряженность", существовавшую между ней и бывшим хозяином Белого дома. Например, издание цитирует отрывок из книги о том, что когда Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" по поводу законности абортов в стране в 2022 году, Байдену с трудом удавалось говорить о репродуктивных правах так, чтобы "это соответствовало серьезности момента".
В своей книге Харрис также подчеркнула, что существовала разница между способностью Байдена управлять и вести предвыборную кампанию, и что у нее были опасения по поводу последнего, добавляет Guardian. Политик также утверждала, что когда-то ее раскритиковала команда Байдена за то, что она "слишком хорошо выступила с речью". По ее словам, команда экс-лидера Штатов считала, что политик могла затмить Байдена.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
