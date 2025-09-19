Рейтинг@Mail.ru
WSJ: США ведут переговоры с "Талибаном" о военном присутствии в Афганистане
21:44 19.09.2025 (обновлено: 00:29 20.09.2025)
WSJ: США ведут переговоры с "Талибаном" о военном присутствии в Афганистане
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США хотят возобновить присутствие американских военных в Афганистане, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Информацию о переговорах с Кабулом подтвердил американский лидер Дональд Трамп."Чиновники из администрации Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", — говорится в материале.По утверждению неназванного чиновника, по итогам переговоров там могут разместить пилотируемые самолеты или беспилотники, однако обсуждения пока находятся на ранней стадии. Они также включают обсуждение обмена заключенными, возможной экономической сделки и вопросов безопасности, добавил он. По его словам, переговоры возглавляет спецпосланник по вопросам заложников Адам Белер.Позднее информацию о переговорах подтвердил сам Трамп.Пятнадцатого августа 2021 года талибы, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана в начале месяца, вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший тогда пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021-го американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию.О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США хотят возобновить присутствие американских военных в Афганистане, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Информацию о переговорах с Кабулом подтвердил американский лидер Дональд Трамп.
"Чиновники из администрации Трампа ведут переговоры с "Талибаном" о восстановлении небольшого военного присутствия США на авиабазе Баграм в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", — говорится в материале.
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
Вчера, 09:59
По утверждению неназванного чиновника, по итогам переговоров там могут разместить пилотируемые самолеты или беспилотники, однако обсуждения пока находятся на ранней стадии. Они также включают обсуждение обмена заключенными, возможной экономической сделки и вопросов безопасности, добавил он. По его словам, переговоры возглавляет спецпосланник по вопросам заложников Адам Белер.
Позднее информацию о переговорах подтвердил сам Трамп.
Пятнадцатого августа 2021 года талибы, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана в начале месяца, вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший тогда пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021-го американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию.
О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.
СМИ оценили план Трампа вернуть авиабазу в Афганистане
В миреСШААфганистанТалибанВооруженные силы СШАВывод войск НАТО из Афганистана
 
 
