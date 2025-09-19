https://ria.ru/20250919/ssha-2043085388.html
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.09.2025
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
Центральное командование ВС США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии, который планировал атаки в Штатах.
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии, который планировал атаки в Штатах."Девятнадцатого сентября силы CENTCOM провели рейд в Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный боевик ИГИЛ*, представлявший прямую угрозу территории США. Омар Абдул Кадер был членом ИГИЛ*, активно стремившимся напасть на Соединенные Штаты. Его смерть подрывает способность террористической организации планировать и осуществлять будущие атаки, угрожающие американцам и нашим партнерам", - говорится в заявлении командования.* Запрещенная в России террористическая организация
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
ВС США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ Омара Абдула Кадера в Сирии