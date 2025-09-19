https://ria.ru/20250919/ssha-2043085388.html

В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.09.2025

В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

Центральное командование ВС США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии, который планировал атаки в Штатах. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:31:00+03:00

2025-09-19T20:31:00+03:00

2025-09-19T20:35:00+03:00

в мире

сша

сирия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/23/1506112312_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_06fafa721b285d5f713ec0e286e74778.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии, который планировал атаки в Штатах."Девятнадцатого сентября силы CENTCOM провели рейд в Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный боевик ИГИЛ*, представлявший прямую угрозу территории США. Омар Абдул Кадер был членом ИГИЛ*, активно стремившимся напасть на Соединенные Штаты. Его смерть подрывает способность террористической организации планировать и осуществлять будущие атаки, угрожающие американцам и нашим партнерам", - говорится в заявлении командования.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250912/ssha-2041553329.html

сша

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, россия