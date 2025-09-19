Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США

https://ria.ru/20250919/ssha-2043047981.html

Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 19.09.2025

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования.Законопроект, который предполагает финансирование американских федеральных ведомств на срок до 21 ноября, поддержали 217 конгрессменов, 212 высказались против.Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.Первого октября в США начинается новый финансовый год. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.

