https://ria.ru/20250919/ssha-2043047981.html
Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США
Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США - РИА Новости, 19.09.2025
Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США
Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:53:00+03:00
2025-09-19T17:53:00+03:00
2025-09-19T18:02:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования.Законопроект, который предполагает финансирование американских федеральных ведомств на срок до 21 ноября, поддержали 217 конгрессменов, 212 высказались против.Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.Первого октября в США начинается новый финансовый год. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
https://ria.ru/20250429/demokraty-2014079529.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США
Палата представителей США приняла законопроект о временном бюджете правительства
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования.
Законопроект, который предполагает финансирование американских федеральных ведомств на срок до 21 ноября, поддержали 217 конгрессменов, 212 высказались против.
Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Ранее президент США Дональд Трамп
призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.
Первого октября в США начинается новый финансовый год. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.