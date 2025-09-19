Палата представителей одобрила временное финансирование правительства США

Рейтинг@Mail.ru
17:53 19.09.2025 (обновлено: 18:02 19.09.2025)
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования.Законопроект, который предполагает финансирование американских федеральных ведомств на срок до 21 ноября, поддержали 217 конгрессменов, 212 высказались против.Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.Первого октября в США начинается новый финансовый год. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о временном финансировании работы правительства, свидетельствуют итоги голосования.
Законопроект, который предполагает финансирование американских федеральных ведомств на срок до 21 ноября, поддержали 217 конгрессменов, 212 высказались против.
Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, обвинив демократов в стремлении спровоцировать шатдаун.
Первого октября в США начинается новый финансовый год. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять хотя бы временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Демократы заявили о сокращении финансирования федеральных программ в США
29 апреля, 15:12
 
США
В мире
Дональд Трамп
 
 
