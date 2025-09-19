Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России
Мурашко: младенческая смертность в России ниже, чем в США, КНР и других странах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в России составляет 3,6 промилле, данный показатель ниже, чем в США, Китае и других странах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе торжественного мероприятия к 100-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Он напомнил, что сегодня младенческая смертность в РФ имеет самые низкие показатели за всю историю и ежегодно снижается, в 2024 году она составила 4 промилле.
"Сегодня эта цифра составляет, уже в этом году, надеюсь, что она сильно не изменится, она уже составляет в пределах 3,6 промилле. Эта цифра значительно ниже многих развитых стран, а страны с такой территорией и с такими расстояниями и численностью населения, ни одна не имеет такого показателя. Мы сегодня достигли показателей лучше, чем Соединенные Штаты, Китай и многие другие страны", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что 10 регионов в России имеют показатели младенческой смертности ниже двух промилле, а они подчас больше по размеру многих европейских стран.
