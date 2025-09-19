Рейтинг@Mail.ru
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 19.09.2025 (обновлено: 17:26 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/ssha-2043035151.html
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России - РИА Новости, 19.09.2025
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России
Младенческая смертность в России составляет 3,6 промилле, данный показатель ниже, чем в США, Китае и других странах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:25:00+03:00
2025-09-19T17:26:00+03:00
здоровье - общество
россия
китай
сша
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_81b88699d9cededcb80019c9bf64cbe0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в России составляет 3,6 промилле, данный показатель ниже, чем в США, Китае и других странах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе торжественного мероприятия к 100-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Он напомнил, что сегодня младенческая смертность в РФ имеет самые низкие показатели за всю историю и ежегодно снижается, в 2024 году она составила 4 промилле. "Сегодня эта цифра составляет, уже в этом году, надеюсь, что она сильно не изменится, она уже составляет в пределах 3,6 промилле. Эта цифра значительно ниже многих развитых стран, а страны с такой территорией и с такими расстояниями и численностью населения, ни одна не имеет такого показателя. Мы сегодня достигли показателей лучше, чем Соединенные Штаты, Китай и многие другие страны", - рассказал министр. Он подчеркнул, что 10 регионов в России имеют показатели младенческой смертности ниже двух промилле, а они подчас больше по размеру многих европейских стран.
https://ria.ru/20250918/mladentsy-2042640674.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2dee637007300025cf91386aaa472c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, китай, сша, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Китай, США, Михаил Мурашко
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России

Мурашко: младенческая смертность в России ниже, чем в США, КНР и других странах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в России составляет 3,6 промилле, данный показатель ниже, чем в США, Китае и других странах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе торжественного мероприятия к 100-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Он напомнил, что сегодня младенческая смертность в РФ имеет самые низкие показатели за всю историю и ежегодно снижается, в 2024 году она составила 4 промилле.
"Сегодня эта цифра составляет, уже в этом году, надеюсь, что она сильно не изменится, она уже составляет в пределах 3,6 промилле. Эта цифра значительно ниже многих развитых стран, а страны с такой территорией и с такими расстояниями и численностью населения, ни одна не имеет такого показателя. Мы сегодня достигли показателей лучше, чем Соединенные Штаты, Китай и многие другие страны", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что 10 регионов в России имеют показатели младенческой смертности ниже двух промилле, а они подчас больше по размеру многих европейских стран.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве
18 сентября, 09:52
 
Здоровье - ОбществоРоссияКитайСШАМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала