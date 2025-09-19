https://ria.ru/20250919/ssha-2043007890.html
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине - РИА Новости, 19.09.2025
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:01:00+03:00
2025-09-19T16:01:00+03:00
2025-09-19T16:04:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
дональд трамп
нато
сша
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер."Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News.По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров.Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.
россия
украина
сша
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
