Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 19.09.2025 (обновлено: 16:04 19.09.2025)
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер."Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News.По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров.Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News.
По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров.
Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
Вчера, 15:10
 
