https://ria.ru/20250919/ssha-2042975493.html

В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора

В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора - РИА Новости, 19.09.2025

В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора

Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения",... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:17:00+03:00

2025-09-19T14:17:00+03:00

2025-09-19T14:17:00+03:00

в мире

нью-гэмпшир

сша

юта

дональд трамп

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения", сообщает Fox News Digital со ссылкой на материалы суда. "Тристан Александр Андерсон был арестован 28 августа после сообщений о его угрозах губернатору Айотт через Snapchat", - говорится в документах. По данным полиции, 22-летний Андерсон рассылал сообщения с антисемитскими и антиправительственными высказываниями. В одном из них он написал, что "собирается атаковать мэра Нью-Гэмпшира Келли Айотт своим оружием массового поражения". Его соседка по комнате передала скриншоты переписки и заявила, что он говорил о создании самодельных бомб. Андерсон был задержан по ордеру и помещён под стражу без права выхода под залог. Следующее заседание суда назначено на 20 ноября. В последние месяцы США столкнулись с серией случаев политического насилия. Сторонник Дональда Трампа, активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. В июле в штате Вирджиния мужчина поджёг местного депутата Ли Воглера, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. В июне в Миннесоте нападавший, выдавший себя за полицейского, убил законодательницу Мелиссу Хортман и её супруга, а также напал на сенатора Джона Хоффмана; у подозреваемого нашли манифест со списком других потенциальных жертв. Согласно сентябрьскому опросу агентства Reuters и компании Ipsos, 71% американцев считают общество "сломленным", а 63% связывают жёсткую политическую риторику с ростом насилия.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html

https://ria.ru/20250919/politsija-2042970058.html

нью-гэмпшир

сша

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-гэмпшир, сша, юта, дональд трамп, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка