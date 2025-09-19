В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора
Жителя Нью-Гэмпшира арестовали за угрозы убить губернатора Айотт
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения", сообщает Fox News Digital со ссылкой на материалы суда.
"Тристан Александр Андерсон был арестован 28 августа после сообщений о его угрозах губернатору Айотт через Snapchat", - говорится в документах.
По данным полиции, 22-летний Андерсон рассылал сообщения с антисемитскими и антиправительственными высказываниями. В одном из них он написал, что "собирается атаковать мэра Нью-Гэмпшира Келли Айотт своим оружием массового поражения". Его соседка по комнате передала скриншоты переписки и заявила, что он говорил о создании самодельных бомб.
Андерсон был задержан по ордеру и помещён под стражу без права выхода под залог. Следующее заседание суда назначено на 20 ноября.
В последние месяцы США столкнулись с серией случаев политического насилия. Сторонник Дональда Трампа, активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. В июле в штате Вирджиния мужчина поджёг местного депутата Ли Воглера, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. В июне в Миннесоте нападавший, выдавший себя за полицейского, убил законодательницу Мелиссу Хортман и её супруга, а также напал на сенатора Джона Хоффмана; у подозреваемого нашли манифест со списком других потенциальных жертв.
Согласно сентябрьскому опросу агентства Reuters и компании Ipsos, 71% американцев считают общество "сломленным", а 63% связывают жёсткую политическую риторику с ростом насилия.