В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора - РИА Новости, 19.09.2025
14:17 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ssha-2042975493.html
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора
Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения",... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
нью-гэмпшир
сша
юта
дональд трамп
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения", сообщает Fox News Digital со ссылкой на материалы суда. "Тристан Александр Андерсон был арестован 28 августа после сообщений о его угрозах губернатору Айотт через Snapchat", - говорится в документах. По данным полиции, 22-летний Андерсон рассылал сообщения с антисемитскими и антиправительственными высказываниями. В одном из них он написал, что "собирается атаковать мэра Нью-Гэмпшира Келли Айотт своим оружием массового поражения". Его соседка по комнате передала скриншоты переписки и заявила, что он говорил о создании самодельных бомб. Андерсон был задержан по ордеру и помещён под стражу без права выхода под залог. Следующее заседание суда назначено на 20 ноября. В последние месяцы США столкнулись с серией случаев политического насилия. Сторонник Дональда Трампа, активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. В июле в штате Вирджиния мужчина поджёг местного депутата Ли Воглера, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. В июне в Миннесоте нападавший, выдавший себя за полицейского, убил законодательницу Мелиссу Хортман и её супруга, а также напал на сенатора Джона Хоффмана; у подозреваемого нашли манифест со списком других потенциальных жертв. Согласно сентябрьскому опросу агентства Reuters и компании Ipsos, 71% американцев считают общество "сломленным", а 63% связывают жёсткую политическую риторику с ростом насилия.
нью-гэмпшир
сша
юта
в мире, нью-гэмпшир, сша, юта, дональд трамп, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Нью-Гэмпшир, США, Юта, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить губернатора

Жителя Нью-Гэмпшира арестовали за угрозы убить губернатора Айотт

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель штата Нью-Гэмпшир был арестован по обвинению в угрозах убить губернатора-республиканца Келли Айотт с использованием "оружия массового поражения", сообщает Fox News Digital со ссылкой на материалы суда.
"Тристан Александр Андерсон был арестован 28 августа после сообщений о его угрозах губернатору Айотт через Snapchat", - говорится в документах.
По данным полиции, 22-летний Андерсон рассылал сообщения с антисемитскими и антиправительственными высказываниями. В одном из них он написал, что "собирается атаковать мэра Нью-Гэмпшира Келли Айотт своим оружием массового поражения". Его соседка по комнате передала скриншоты переписки и заявила, что он говорил о создании самодельных бомб.
Андерсон был задержан по ордеру и помещён под стражу без права выхода под залог. Следующее заседание суда назначено на 20 ноября.
В последние месяцы США столкнулись с серией случаев политического насилия. Сторонник Дональда Трампа, активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. В июле в штате Вирджиния мужчина поджёг местного депутата Ли Воглера, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. В июне в Миннесоте нападавший, выдавший себя за полицейского, убил законодательницу Мелиссу Хортман и её супруга, а также напал на сенатора Джона Хоффмана; у подозреваемого нашли манифест со списком других потенциальных жертв.
Согласно сентябрьскому опросу агентства Reuters и компании Ipsos, 71% американцев считают общество "сломленным", а 63% связывают жёсткую политическую риторику с ростом насилия.
В миреНью-ГэмпширСШАЮтаДональд ТрампЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
