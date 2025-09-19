В США нашли нож, которым мог быть убит россиянин Круглов
Следствие в США нашло нож, связанный с убийством россиянина на Burning Man
© AP Photo / Brad HornЦентральный лагерь во время фестиваля Burning Man
© AP Photo / Brad Horn
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правоохранители обнаружили нож, которым, как предполагается, был убит россиянин Вадим Круглов, посетивший фестиваль Burning Man в американском штате Невада, сообщает региональный телеканал 2News Nevada со ссылкой на офис шерифа.
Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах.
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу
11 сентября, 13:54
"В настоящее время в распоряжении шерифа округа Першинг находится предполагаемое оружие, использованное при совершении преступления. По всей видимости, ранение было нанесено одним ножевым ударом в шею жертвы", - говорится в заявлении.
Офис шерифа обнародовал стоковое изображение ножа, которое было использовано при совершении убийства.
Ранее фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве Круглова.
Офис шерифа сообщает, что получил сотни сигналов в ходе расследования.
СМИ назвали возможную причину гибели россиянина на Burning Man
5 сентября, 14:43