Палата представителей США сможет продлить финансирование правительства

Спикер Джонсон: голосов для продления финансирования правительства хватит
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о временных мерах по продлению финансирования работы правительства.
"Я считаю, что у нас есть голоса, чтобы это сделать", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, есть ли у него достаточное количество голосов.
При этом Джонсон отметил, что демократы, по всей видимости, не присоединятся к своим республиканским коллегам, и назвал это печальным положением дел.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.
