https://ria.ru/20250919/ssha-2042867203.html

Палата представителей США сможет продлить финансирование правительства

Палата представителей США сможет продлить финансирование правительства - РИА Новости, 19.09.2025

Палата представителей США сможет продлить финансирование правительства

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T02:01:00+03:00

2025-09-19T02:01:00+03:00

2025-09-19T02:01:00+03:00

в мире

сша

майк джонсон

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_0976bc14afb91d4f973856d8a39ba533.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов, чтобы одобрить законопроект о временных мерах по продлению финансирования работы правительства. "Я считаю, что у нас есть голоса, чтобы это сделать", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, есть ли у него достаточное количество голосов. При этом Джонсон отметил, что демократы, по всей видимости, не присоединятся к своим республиканским коллегам, и назвал это печальным положением дел. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.

https://ria.ru/20250429/demokraty-2014079529.html

https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп