Фидан заявил, что США не влияют на политику Израиля
Глава МИД Турции Фидан заявил, что США фактически не влияют на политику Израиля
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью программе "Happening in Egypt" на египетском телеканале MBC Masr, что США фактически не влияют на политику Израиля, а в последних случаях влияние может быть обратным.
"Господин президент (Турции Реджеп) Тайип Эрдоган при каждом контакте с президентом США Дональдом Трампом поднимает вопросы ситуации в Газе и Сирии. Однако, как известно, в США существует устоявшаяся внутренняя политическая реальность, связанная с вопросами контроля – кто, кого контролирует", — отметил Фидан.
По его словам, последние события показывают, что "реального влияния США на израильскую политику нет".
"Возможно есть обратный эффект", - сказал Фидан.
Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, написала в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица. Фундаментальный сдвиг, при котором Тель-Авив всё чаще стал оказывать определяющее влияние на позицию американских лидеров, произошел в отношениях между США и Израилем, написал колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.
Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе.
На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
В Турции раскритиковали политику США в отношении Израиля
11 сентября, 08:13