https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2043072380.html

Спецоперация, 19 сентября: ВС РФ взяли под контроль Муравку и Новоивановку

Спецоперация, 19 сентября: ВС РФ взяли под контроль Муравку и Новоивановку - РИА Новости, 19.09.2025

Спецоперация, 19 сентября: ВС РФ взяли под контроль Муравку и Новоивановку

Российские войска взяли под контроль Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области, силы группировки "Запад" продвигаются вперед после освобождения... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:11:00+03:00

2025-09-19T19:11:00+03:00

2025-09-19T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

валерий герасимов

александр хинштейн

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области, силы группировки "Запад" продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества, мотоциклист погиб в Курской области после атаки БПЛА. ВС РФ взяли под контроль Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской областиРоссийские войска взяли под контроль Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. За неделю освобождены четыре населенных пункта, потери ВСУ составили до 10 020 человек, следует из сводки министерства. ВС РФ нанесли за неделю 4 удара по объектам ВПК УкраиныРоссийские военнослужащие за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Силы "Запада", освободив Серебрянское лесничество, продвигаются впередСилы российской группировки войск "Запад" после освобождения Серебрянского лесничества продолжают идти вперед, выбивая противника из населенных пунктов, сообщило министерство обороны РФ. Украинские войска при наступлении российских Вооружённых сил в Серебрянском лесничестве были дезориентированы, бросали технику, оружие и боеприпасы, рассказал командир штурмового отряда с позывным "Бур". В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. ПВО сбила ночью 4 БПЛА над КрымомРоссийские средства ПВО уничтожили прошедшей ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. С 10.00 до 13.00 мск ПВО сбила четыре дрона над Белгородской областью. Мотоциклист погиб в Курской области после атаки БПЛА Украинский дрон атаковал 55-летнего мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он добавил, что ещё один дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района, в результате осколочное ранение получил 36-летний мужчина. Также мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ВС РФ получили комплекты ПВО средней дальности "Бук-М3" "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ средства контрбатарейной борьбы и комплексы ПВО средней дальности "Бук-М3", раньше срока исполнив часть обязательств в рамках госзаказа на 2025 год, сообщили в пресс-службе концерна. Компания также сообщила, что нарастила производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год. МИД РФ: инцидент с дронами в Польше — попытка срыва урегулирования вокруг УкраиныИнцидент с дронами в Польше - звено демонизации России и попытка срыва урегулирования конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Отдельное учреждение для исследования с области РЭБ создается в МО РФ Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ в соответствии с решением главы ведомства Андрея Белоусова, сообщили в министерстве. Уточняется, что до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. В министерстве считают, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска.

https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html

https://ria.ru/20250919/plan-2042908212.html

https://ria.ru/20250919/barbin-2042891007.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение Муравки в ДНР Видео об освобождении Муравки в ДНР публикует Минобороны России 2025-09-19T19:11 true PT3M18S

Военные с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР Минобороны показало на видео военных ВС РФ с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР. 2025-09-19T19:11 true PT2M20S

Задержание граждан, которые по заданию кураторов ВСУ вели наблюдение за военной техникой и объектами МО РФ Двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили РИА Новости в УФСБ по Запорожской области. По данным следствия, фигуранты "по заданию кураторов из ВСУ" вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России. Полученную информацию они передавали представителю ВСУ "для нанесения ракетно-бомбовых ударов". 2025-09-19T19:11 true PT1M26S

Боец о новых ударных дронах Новые ударные дроны легче находят цель и беспрепятственно поражают ее. Новые ударные дроны 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" под Ореховым легче находят цель и беспрепятственно поражают ее, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Вохан". 2025-09-19T19:11 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, валерий герасимов, александр хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей"