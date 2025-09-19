https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042885910.html

Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, как помог двум раненым российским военным и сдался в плен в городе Теткино в Курской области, видео с его показаниями передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее мобилизованный в ВСУ из города Запорожье рассказал, что в конце мая этого года его с группой из пяти сослуживцев отправили на российскую границу, в район города Теткино. Там они на квадроциклах попали под удар дрона. Выжившим поступил приказ "держать позиции в Теткино", однако где эти позиции находились, никто не знал. По дороге в Теткино и в самом городе все погибли, мужчина остался один и спрятался в подвале. "Трое суток просидел. Днем я услышал перестрелку, потом крики, загорелся дом, характерный звук горения. После этого я услышал, что к подвалу по ступенькам спустился раненый русский солдат. Залез в этот подвал, его звали Сергей", - рассказал пленный. У россиянина были ранения обеих ног. Сначала солдат угрожал гранатой, но украинец убедил его, что готов оказать помощь и сдаться в плен. "Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить… можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают. Он говорит, можно", - рассказал пленный. У него оставались турникеты и жгуты, он оказал военному помощь. "Прошло полтора или два часа, он начал звать напарника. Напарник у него был - позывной "Иисус", это я запомнил. Через время "Иисус" тоже зашел в этот подвал. Был тоже ранен", - вспоминает пленный боевик. Они уже вдвоем оказали помощь "Иисусу" и переночевали в подвале. На утро пришел третий россиянин и забрал всю группу к своему командиру с позывным "Палыч". "Я помог нести раненого", - утверждает пленный.

