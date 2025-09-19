https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042885910.html
Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным
Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным - РИА Новости, 19.09.2025
Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным
Украинский пленный рассказал, как помог двум раненым российским военным и сдался в плен в городе Теткино в Курской области, видео с его показаниями передал РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:39:00+03:00
2025-09-19T07:39:00+03:00
2025-09-19T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
запорожье
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, как помог двум раненым российским военным и сдался в плен в городе Теткино в Курской области, видео с его показаниями передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее мобилизованный в ВСУ из города Запорожье рассказал, что в конце мая этого года его с группой из пяти сослуживцев отправили на российскую границу, в район города Теткино. Там они на квадроциклах попали под удар дрона. Выжившим поступил приказ "держать позиции в Теткино", однако где эти позиции находились, никто не знал. По дороге в Теткино и в самом городе все погибли, мужчина остался один и спрятался в подвале. "Трое суток просидел. Днем я услышал перестрелку, потом крики, загорелся дом, характерный звук горения. После этого я услышал, что к подвалу по ступенькам спустился раненый русский солдат. Залез в этот подвал, его звали Сергей", - рассказал пленный. У россиянина были ранения обеих ног. Сначала солдат угрожал гранатой, но украинец убедил его, что готов оказать помощь и сдаться в плен. "Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить… можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают. Он говорит, можно", - рассказал пленный. У него оставались турникеты и жгуты, он оказал военному помощь. "Прошло полтора или два часа, он начал звать напарника. Напарник у него был - позывной "Иисус", это я запомнил. Через время "Иисус" тоже зашел в этот подвал. Был тоже ранен", - вспоминает пленный боевик. Они уже вдвоем оказали помощь "Иисусу" и переночевали в подвале. На утро пришел третий россиянин и забрал всю группу к своему командиру с позывным "Палыч". "Я помог нести раненого", - утверждает пленный.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042872045.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, запорожье, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Запорожье, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как помог раненым российским военным
Украинский военный помог двум раненым российским бойцам и сдался в плен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинский пленный рассказал, как помог двум раненым российским военным и сдался в плен в городе Теткино в Курской области, видео с его показаниями передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее мобилизованный в ВСУ
из города Запорожье
рассказал, что в конце мая этого года его с группой из пяти сослуживцев отправили на российскую границу, в район города Теткино. Там они на квадроциклах попали под удар дрона. Выжившим поступил приказ "держать позиции в Теткино", однако где эти позиции находились, никто не знал. По дороге в Теткино и в самом городе все погибли, мужчина остался один и спрятался в подвале.
"Трое суток просидел. Днем я услышал перестрелку, потом крики, загорелся дом, характерный звук горения. После этого я услышал, что к подвалу по ступенькам спустился раненый русский солдат. Залез в этот подвал, его звали Сергей", - рассказал пленный.
У россиянина были ранения обеих ног. Сначала солдат угрожал гранатой, но украинец убедил его, что готов оказать помощь и сдаться в плен.
«
"Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить… можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают. Он говорит, можно", - рассказал пленный. У него оставались турникеты и жгуты, он оказал военному помощь.
"Прошло полтора или два часа, он начал звать напарника. Напарник у него был - позывной "Иисус", это я запомнил. Через время "Иисус" тоже зашел в этот подвал. Был тоже ранен", - вспоминает пленный боевик.
Они уже вдвоем оказали помощь "Иисусу" и переночевали в подвале. На утро пришел третий россиянин и забрал всю группу к своему командиру с позывным "Палыч".
"Я помог нести раненого", - утверждает пленный.