МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Бойцы ВСУ перестали пытаться сбить дроны группировки "Днепр" ВС РФ на передовых позициях под Орехово Запорожской области, предпочитая прятаться от них, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан". Он пояснил, что бойцы ВСУ боятся привлекать к себе внимание российских операторов дронов, потому что, как правило, за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции. "Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя. Если они дадут о себе знать, мы пока их не уничтожим просто не остановимся", - отметил он.

Новые ударные дроны 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" под Ореховым легче находят цель и беспрепятственно поражают ее, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Вохан".

