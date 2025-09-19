Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перестали пытаться сбить российские дроны под Орехово
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 19.09.2025 (обновлено: 09:17 19.09.2025)
ВСУ перестали пытаться сбить российские дроны под Орехово
ВСУ перестали пытаться сбить российские дроны под Орехово
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Бойцы ВСУ перестали пытаться сбить дроны группировки "Днепр" ВС РФ на передовых позициях под Орехово Запорожской области, предпочитая прятаться от них, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан". Он пояснил, что бойцы ВСУ боятся привлекать к себе внимание российских операторов дронов, потому что, как правило, за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции. "Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя. Если они дадут о себе знать, мы пока их не уничтожим просто не остановимся", - отметил он.
Боец о новых ударных дронах
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Бойцы ВСУ перестали пытаться сбить дроны группировки "Днепр" ВС РФ на передовых позициях под Орехово Запорожской области, предпочитая прятаться от них, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным "Вохан".
Он пояснил, что бойцы ВСУ боятся привлекать к себе внимание российских операторов дронов, потому что, как правило, за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции.
"Раньше, в прошлом году, раза два сбивали мой дрон (с помощью дробовиков и охотничьих ружей). А в последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя. Если они дадут о себе знать, мы пока их не уничтожим просто не остановимся", - отметил он.
