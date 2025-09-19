https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042881368.html

В районе населенного пункта Садки в Сумской области сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В районе населенного пункта Садки в Сумской области сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника", - сказал собеседник агентства.

