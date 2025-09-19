https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042881214.html
В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность
В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность - РИА Новости, 19.09.2025
В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность
Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ потерял боеспособность в ходе боев на востоке Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:41:00+03:00
2025-09-19T06:41:00+03:00
2025-09-19T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ потерял боеспособность в ходе боев на востоке Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе боев на востоке Волчанска потерял боеспособность один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, который выводится на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства. Численность батальона в ВСУ составляет 400-800 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b021f484b2e4027b605a973eb6872cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность
В Харьковской области потерял боеспособность батальон 71-й бригады ВСУ