В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность

В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность

В Харьковской области один из батальонов ВСУ потерял боеспособность

Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ потерял боеспособность в ходе боев на востоке Волчанска в Харьковской области

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ потерял боеспособность в ходе боев на востоке Волчанска в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе боев на востоке Волчанска потерял боеспособность один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, который выводится на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства. Численность батальона в ВСУ составляет 400-800 человек.

волчанск

харьковская область

