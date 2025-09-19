https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042881043.html

ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области

ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВСУ при попытке атак в Сумской области потеряли в общей сложности до взвода убитыми и две бронированные машины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для проведения атак (в Сумской области - ред.) командование ВСУ задействовало подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, усиленные мобилизованными военнослужащими бригад территориальной обороны при поддержке бронетехники", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в атаках принимали участие подразделения сил специальных операций Украины. "В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две боевых бронированных машины", - подчеркнул он. В украинском взводе в зависимости от его назначения служат 15-45 человек.

Дарья Буймова

