Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 19.09.2025 (обновлено: 06:43 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042881043.html
ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области
ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области - РИА Новости, 19.09.2025
ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области
ВСУ при попытке атак в Сумской области потеряли в общей сложности до взвода убитыми и две бронированные машины, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:39:00+03:00
2025-09-19T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038922441_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_10af5020e95078cdad52837754c447e8.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВСУ при попытке атак в Сумской области потеряли в общей сложности до взвода убитыми и две бронированные машины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Для проведения атак (в Сумской области - ред.) командование ВСУ задействовало подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, усиленные мобилизованными военнослужащими бригад территориальной обороны при поддержке бронетехники", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в атаках принимали участие подразделения сил специальных операций Украины. "В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две боевых бронированных машины", - подчеркнул он. В украинском взводе в зависимости от его назначения служат 15-45 человек.
https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038922441_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf9495a68b230abcf41ee7ecc62b198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до взвода убитыми при попытке атаковать в Сумской области

ВСУ потеряли до взвода убитыми и две бронированные машины в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВСУ при попытке атак в Сумской области потеряли в общей сложности до взвода убитыми и две бронированные машины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для проведения атак (в Сумской области - ред.) командование ВСУ задействовало подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, усиленные мобилизованными военнослужащими бригад территориальной обороны при поддержке бронетехники", - сказал собеседник агентства.
На занятиях по управлению FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
17 сентября, 16:42
Кроме того, по его словам, в атаках принимали участие подразделения сил специальных операций Украины.
"В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две боевых бронированных машины", - подчеркнул он.
В украинском взводе в зависимости от его назначения служат 15-45 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала