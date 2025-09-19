https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880893.html
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2025
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково", — сказал собеседник агентства.Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
