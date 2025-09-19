Рейтинг@Mail.ru
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 19.09.2025 (обновлено: 09:43 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/spetsoperatsiya-2042880893.html
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2025
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области
Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:38:00+03:00
2025-09-19T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково", — сказал собеседник агентства.Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250913/naemniki-2041593151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), афганистан
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Афганистан
Батальон иностранных наемников понес большие потери в Харьковской области

Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Батальон иностранных наемников ВСУ понес большие потери в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Боец рассказал о пленных польских наемниках
13 сентября, 04:35

Численность батальона в ВСУ составляет 400-800 человек.

Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала