Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата

Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:14:00+03:00
2025-09-19T10:14:00+03:00
2025-09-19T10:47:00+03:00
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского МИД."Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело "годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии"."Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений", - подчеркивается в сообщении.В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным."В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в пресс-службе.Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.
