Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 19.09.2025 (обновлено: 10:47 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/sovetnik-2042908508.html
Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата
Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 19.09.2025
Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата
Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:14:00+03:00
2025-09-19T10:47:00+03:00
белоруссия
в мире
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского МИД."Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело "годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии"."Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений", - подчеркивается в сообщении.В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным."В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в пресс-службе.Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.
https://ria.ru/20250919/mid-2042912231.html
https://ria.ru/20240222/zapret-1928867341.html
белоруссия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, чехия
Белоруссия, В мире, Чехия
Белоруссия объявила советника чешского посольства персоной нон-грата

Советника чешского посольства Крыла обязали покинуть Белоруссию за 72 часа

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
"Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
Вчера, 10:23
В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело "годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии".
"Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений", - подчеркивается в сообщении.
В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным.
"В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в пресс-службе.
Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
22 февраля 2024, 02:06
 
БелоруссияВ миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала