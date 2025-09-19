https://ria.ru/20250919/sovbez-2042888782.html

Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию

Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию - РИА Новости, 19.09.2025

Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перепрошил эту страну под англосаксонскую солидарность, заявил РИА Новости заместитель генерального

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перепрошил эту страну под англосаксонскую солидарность, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Состоявшийся беспрецедентный второй госвизит Дональда Трампа в Великобританию подводит экономическую и технологическую основу под "особые отношения" двух англосаксонских стран", - заявил Яковенко РИА Новости. Он отметил, что "Соглашение о технологическом процветании" предполагает инвестиции порядка 340 миллиарда долларов в стагнирующую британскую экономику, включая атомную энергетику, информационные технологии и искусственный интеллект. "В числе инвесторов - такие IT-гиганты, как Майкрософт, Гугл и OpenAI, против доминирования которых коллективно отбивается Евросоюз. Это как раз то, на что рассчитывал Лондон, когда выходил из ЕС. Теперь экономика Великобритании перепрошивается под солидарность "англоязычных стран", о чем и говорил Трамп на банкете в Виндзоре", - добавил Яковенко. Кроме того, отметил, Яковенко, премьер-министр Британии Кир Стармер поддержал позицию Трампа о том, что давить на Россию в украинском вопросе надо через изоляцию Китая, с чем не согласны в Брюсселе. "Так что единый европейский фронт разорван", - констатировал Яковенко. Кроме того, о радикальной эволюции международного позиционирования Лондона, по его словам, позволяет судить то, что в 2016 году тогдашний премьер Дэвид Камерон заявлял о грядущем "золотом веке" в отношениях с Китаем. Тогда ставка делалась на китайские инвестиции, в том числе в атомную энергетику и мобильную связь 5G ("Хуавэй"). "Теперь все встает на свои места - в полном соответствии с внешнеполитическими императивами Вашингтона", - резюмировал Яковенко.

