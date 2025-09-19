https://ria.ru/20250919/sovbez-2042888782.html
Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию
Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию - РИА Новости, 19.09.2025
Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перепрошил эту страну под англосаксонскую солидарность, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:32:00+03:00
2025-09-19T08:32:00+03:00
2025-09-19T08:32:00+03:00
в мире
лондон
китай
великобритания
александр яковенко
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042541851_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_0ee9d830e7fb6cd497713c1d9b7ae8fb.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перепрошил эту страну под англосаксонскую солидарность, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Состоявшийся беспрецедентный второй госвизит Дональда Трампа в Великобританию подводит экономическую и технологическую основу под "особые отношения" двух англосаксонских стран", - заявил Яковенко РИА Новости. Он отметил, что "Соглашение о технологическом процветании" предполагает инвестиции порядка 340 миллиарда долларов в стагнирующую британскую экономику, включая атомную энергетику, информационные технологии и искусственный интеллект. "В числе инвесторов - такие IT-гиганты, как Майкрософт, Гугл и OpenAI, против доминирования которых коллективно отбивается Евросоюз. Это как раз то, на что рассчитывал Лондон, когда выходил из ЕС. Теперь экономика Великобритании перепрошивается под солидарность "англоязычных стран", о чем и говорил Трамп на банкете в Виндзоре", - добавил Яковенко. Кроме того, отметил, Яковенко, премьер-министр Британии Кир Стармер поддержал позицию Трампа о том, что давить на Россию в украинском вопросе надо через изоляцию Китая, с чем не согласны в Брюсселе. "Так что единый европейский фронт разорван", - констатировал Яковенко. Кроме того, о радикальной эволюции международного позиционирования Лондона, по его словам, позволяет судить то, что в 2016 году тогдашний премьер Дэвид Камерон заявлял о грядущем "золотом веке" в отношениях с Китаем. Тогда ставка делалась на китайские инвестиции, в том числе в атомную энергетику и мобильную связь 5G ("Хуавэй"). "Теперь все встает на свои места - в полном соответствии с внешнеполитическими императивами Вашингтона", - резюмировал Яковенко.
https://ria.ru/20250919/tramp-2042852504.html
https://ria.ru/20250919/tramp-2042873907.html
https://ria.ru/20250310/trump-2004111727.html
лондон
китай
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042541851_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_f8373991d2da5353b5eed39d0791c9bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, китай, великобритания, александр яковенко, дональд трамп, кир стармер, евросоюз
В мире, Лондон, Китай, Великобритания, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз
Яковенко подвел итоги визита Трампа в Великобританию
Яковенко: визит Трампа перепрошил Британию под англосаксонскую солидарность
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перепрошил эту страну под англосаксонскую солидарность, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Состоявшийся беспрецедентный второй госвизит Дональда Трампа в Великобританию подводит экономическую и технологическую основу под "особые отношения" двух англосаксонских стран", - заявил Яковенко РИА Новости.
Он отметил, что "Соглашение о технологическом процветании" предполагает инвестиции порядка 340 миллиарда долларов в стагнирующую британскую экономику, включая атомную энергетику, информационные технологии и искусственный интеллект.
"В числе инвесторов - такие IT-гиганты, как Майкрософт, Гугл и OpenAI, против доминирования которых коллективно отбивается Евросоюз. Это как раз то, на что рассчитывал Лондон
, когда выходил из ЕС
. Теперь экономика Великобритании
перепрошивается под солидарность "англоязычных стран", о чем и говорил Трамп
на банкете в Виндзоре", - добавил Яковенко
.
Кроме того, отметил, Яковенко, премьер-министр Британии Кир Стармер
поддержал позицию Трампа о том, что давить на Россию
в украинском вопросе надо через изоляцию Китая
, с чем не согласны в Брюсселе
.
"Так что единый европейский фронт разорван", - констатировал Яковенко.
Кроме того, о радикальной эволюции международного позиционирования Лондона, по его словам, позволяет судить то, что в 2016 году тогдашний премьер Дэвид Камерон заявлял о грядущем "золотом веке" в отношениях с Китаем. Тогда ставка делалась на китайские инвестиции, в том числе в атомную энергетику и мобильную связь 5G ("Хуавэй").
"Теперь все встает на свои места - в полном соответствии с внешнеполитическими императивами Вашингтона", - резюмировал Яковенко.