В Нигерии назвали перспективные направления сотрудничества с Россией

В Нигерии назвали перспективные направления сотрудничества с Россией

В Нигерии назвали перспективные направления сотрудничества с Россией

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ядерная энергетика, технологии, а также производство являются перспективными направлениями для сотрудничества Нигерии и России, сообщил РИА Новости глава нигерийского МИД Юсуф Майтама Туггар. В феврале Туггар в разговоре с РИА Новости отметил, что его страна обсуждает с Россией потенциальное сотрудничество в атомной энергетике и ряде других сфер, таких как добыча полезных ископаемых. "Мы видим множество областей для существенного сотрудничества в области производства стали, ядерной энергетики и технологий. Нигерийская комиссия по атомной энергии тесно сотрудничает с Россией в этом вопросе", - поясняет Туггар. Собеседник агентства подчеркнул в интервью, что Нигерия и Россия являются членами форума стран-экспортеров газа, добавив, что нигерийская сторона рассчитывает на расширенное сотрудничество с Россией в том числе в этой области. "Безопасность, оборона, торговля и энергетика, как мы уже упоминали, являются ключевыми (областями сотрудничества – ред.). Мы обе являемся членами форума стран-экспортеров газа. Газ, если говорить о углеводородах, – это будущее", - считает Туггар. Российская госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, "Росатом" реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль-Дабаа".

