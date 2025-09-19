https://ria.ru/20250919/sochi-2043102061.html
Дебошир на борту рейса Стамбул — Казань вынудил самолет сесть в Сочи
Агрессивный пассажир вынудил летевший из Стамбула в Казань самолет сесть в Сочи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Агрессивный пассажир вынудил летевший из Стамбула в Казань самолет сесть в Сочи, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Международном аэропорту города Сочи имени В. И. Севастьянова мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного авиапассажира. В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение от экипажа лайнера, который следовал из Стамбула в Казань, что во время полета один из пассажиров грубо нарушает общественный порядок. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Сочи. Полицейские сняли с рейса и доставили в отдел 60-летнего иностранного гражданина", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, бортпроводники пояснили, что после набора высоты мужчина стал вести себя вызывающе, громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами, на замечания окружающих не реагировал. Возникшая ситуация угрожала безопасности полета, подчеркнула Волк. Уточняется, что авиадебошир привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
