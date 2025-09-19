https://ria.ru/20250919/smi-2042890849.html

В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации

В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации - РИА Новости, 19.09.2025

В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации

Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T09:03:00+03:00

2025-09-19T09:03:00+03:00

2025-09-19T09:03:00+03:00

в мире

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание "Страна.ua". По его данным, в результате ночной атаки на Киев зафиксировано взрывы в нескольких районах. "В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", также поврежден. По этой причине перестал работать официальный сайт предприятия, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

https://ria.ru/20250919/razvedchik-2042888226.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев