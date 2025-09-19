Рейтинг@Mail.ru
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации - РИА Новости, 19.09.2025
09:03 19.09.2025
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание "Страна.ua". По его данным, в результате ночной атаки на Киев зафиксировано взрывы в нескольких районах. "В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", также поврежден. По этой причине перестал работать официальный сайт предприятия, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.
в мире, киев
В мире, Киев
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации

В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации после срабатывания ПВО

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По его данным, в результате ночной атаки на Киев зафиксировано взрывы в нескольких районах.
"В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", также поврежден. По этой причине перестал работать официальный сайт предприятия, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Разведчик рассказал о линиях обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
