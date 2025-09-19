https://ria.ru/20250919/smi-2042890849.html
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил ПВО, повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование, сообщает украинское издание "Страна.ua". По его данным, в результате ночной атаки на Киев зафиксировано взрывы в нескольких районах. "В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть, сообщает военная администрация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", также поврежден. По этой причине перестал работать официальный сайт предприятия, возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации
В Киеве повреждены троллейбусная сеть и телекоммуникации после срабатывания ПВО