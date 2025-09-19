https://ria.ru/20250919/slutskij-2043085485.html

Санкционная дубина обрушит европейское единство, заявил Слуцкий

Санкционная дубина обрушит европейское единство, заявил Слуцкий - РИА Новости, 19.09.2025

Санкционная дубина обрушит европейское единство, заявил Слуцкий

"Санкционная дубина" бумерангом неизбежно обрушит европейское единство, "золотой миллиард" захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:31:00+03:00

2025-09-19T20:31:00+03:00

2025-09-19T20:31:00+03:00

в мире

россия

брюссель

вашингтон (штат)

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

еврокомиссия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_e6e07de55021ae7253fa9a086bd4277c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Санкционная дубина" бумерангом неизбежно обрушит европейское единство, "золотой миллиард" захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В пятницу Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России, включив туда, в частности, банковскую и нефтегазовую сферу. "Золотой миллиард" в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство. Страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и вторичных пошлин наращивают сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению парламентария, принятый 19-й станционный пакет против РФ в большей степени подрывает экономику самой еврозоны, отметив, что это является "тупиковой" политикой, ведущей европейские столицы к самоизоляции. "Реверансы Брюсселя в сторону Вашингтона в виде ограничительных мер против Китая или Индии неизбежно будут иметь обратный эффект. Доказано эмпирическим путем. Слепое подражательство американской политике и неспособность таких персонажей евробюрократии, как Каллас (Кая, глава дипломатии ЕС - ред.) или фон дер Ляйен (Урсула, глава Еврокомиссии - ред.), к критическому анализу уже значительно ослабили Европу и загнали ее в кабальную зависимость от Соединенных Штатов", - добавил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250525/zapad-2018866829.html

https://ria.ru/20250918/ekonomika-2042540813.html

россия

брюссель

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, брюссель, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), владимир путин, еврокомиссия, госдума рф, евросоюз