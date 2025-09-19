Санкционная дубина обрушит европейское единство, заявил Слуцкий
Слуцкий: санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит европейское единство
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Санкционная дубина" бумерангом неизбежно обрушит европейское единство, "золотой миллиард" захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В пятницу Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России, включив туда, в частности, банковскую и нефтегазовую сферу.
"Золотой миллиард" в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство. Страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и вторичных пошлин наращивают сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, принятый 19-й станционный пакет против РФ в большей степени подрывает экономику самой еврозоны, отметив, что это является "тупиковой" политикой, ведущей европейские столицы к самоизоляции.
"Реверансы Брюсселя в сторону Вашингтона в виде ограничительных мер против Китая или Индии неизбежно будут иметь обратный эффект. Доказано эмпирическим путем. Слепое подражательство американской политике и неспособность таких персонажей евробюрократии, как Каллас (Кая, глава дипломатии ЕС - ред.) или фон дер Ляйен (Урсула, глава Еврокомиссии - ред.), к критическому анализу уже значительно ослабили Европу и загнали ее в кабальную зависимость от Соединенных Штатов", - добавил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
