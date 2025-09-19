Слуцкий рассказал Путину о поездке в "Хилокское гетто"
Слуцкий рассказал Путину о поездке в "Хилокское гетто" в Новосибирске
Леонид Слуцкий. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 19 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг рассказал главе государства о своей поездке в так называемое "Хилокское гетто" в Новосибирске, где живут мигранты.
В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций.
"Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, – это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции "Спортивная", которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, "Хилокское гетто". Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение", - сказал Слуцкий.
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии.
