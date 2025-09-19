Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025
09:37 19.09.2025
Слуцкий рассказал Путину о поездке в "Хилокское гетто"
Слуцкий рассказал Путину о поездке в "Хилокское гетто"
НОВО-ОГАРЕВО, 19 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг рассказал главе государства о своей поездке в так называемое "Хилокское гетто" в Новосибирске, где живут мигранты. В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций. "Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, – это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции "Спортивная", которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, "Хилокское гетто". Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение", - сказал Слуцкий. Парламентарий также доложил Путину, что многие законопроекты ЛДПР по нормализации ситуации в сфере миграции уже приняты. Слуцкий также на встрече предложил всем фракциям поддержать запрет на въезд в Россию семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии.
НОВО-ОГАРЕВО, 19 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг рассказал главе государства о своей поездке в так называемое "Хилокское гетто" в Новосибирске, где живут мигранты.
В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Всем спасибо, все свободны: мигрантам предложили уехать
Вчера, 08:00
"Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, – это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции "Спортивная", которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, "Хилокское гетто". Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение", - сказал Слуцкий.
Парламентарий также доложил Путину, что многие законопроекты ЛДПР по нормализации ситуации в сфере миграции уже приняты. Слуцкий также на встрече предложил всем фракциям поддержать запрет на въезд в Россию семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ.
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию
13 сентября, 06:18
 
