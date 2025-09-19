https://ria.ru/20250919/skolkovo-2042928613.html

В "Сколково" заработал медиацентр "Интервидения"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Медиацентр международного музыкального конкурса "Интервидение" начал работу на базе "Технопарка" на территории инновационного центра "Сколково" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты из стран всего мира начинают собираться в медиацентре "Интервидения" утром в пятницу, где состоятся общая пресс-конференция и брифинги посла конкурса, заслуженного артиста РФ Димы Билана, а также участников "Интервидения" из Сербии, Бразилии, Саудовской Аравии, Кубы, Белоруссии, Индии, Китая, ОАЭ и Катара.Для журналистов предусмотрены 100 рабочих мест и 150 индивидуальных шкафчиков, зал для пресс-конференций вместимостью до 240 человек, где будет показана прямая трансляция финального шоу, три комнаты для интервью, две теле-радиокабины, а также лаундж-пространство и места для кофе-брейков с питанием.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

