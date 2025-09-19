https://ria.ru/20250919/sk-2042977430.html
В Пензенской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Пензенской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Следователи возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг по факту ДТП с рейсовым автобусом в Пензенской области, где погибли три человека, сообщило РИА Новости, 19.09.2025
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг по факту ДТП с рейсовым автобусом в Пензенской области, где погибли три человека, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее прокуратура области сообщила, что автомобиль "Лада Калина" и автобус, следовавший рейсом "Москва - Кузнецк" столкнулись около 5.00 мск в Мокшанском районе на 604-м километре федеральной автодороги М5 "Урал", в результате водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли, трое пассажиров автобуса доставлены в больницу. Ведомство начало проверку. "По факту ДТП, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)... В ходе расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние легковой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации, и обстоятельства, способствовавшие ДТП", - говорится в Telegram-канале СУСК. По данным ведомства, среди погибших пассажиров легкового автомобиля есть несовершеннолетний. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что погиб 17-летний подросток. "Водитель автобуса с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Несколько пострадавших пассажиров автобуса доставлены в больницу", - уточняет следствие.
