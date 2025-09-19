Аш-Шараа допустил подписание соглашения с Израилем в ближайшие дни
Аш-Шараа: Сирия и Израиль заключат соглашение по безопасности в ближайшие дни
© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
© AP Photo / Francisco Seco
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 19 сен – РИА Новости. Сирия может в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем, но это не равнозначно нормализации отношений с Тель-Авивом, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
«
"Аш-Шараа заявил, что Сирия очень близка к достижению соглашения с Израилем при посредничестве США, в ближайшие дни может быть подписан документ. По его словам, документ будет схож с соглашением 1974 года, но это никоим образом не является нормализацией отношений или присоединением Сирии к Авраамским соглашениям", - сообщило турецкое госагентство Anadolu.
Ранее аш-Шараа заявил, что Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности. Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.
По словам сирийского лидера, Дамаск не доверяет Тель-Авиву, но воевать с Израилем не желает. "При этом аш-Шараа отметил, что другого шанса заключить соглашение с Израилем не будет, а станет ли Тель-Авив его придерживаться - другой вопрос", - отмечает агентство.
Израиль представил Сирии подробное предложение по новому соглашению о безопасности, оно основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
Документ призван заменить соглашение о разъединении войск между странами 1974 года, утративший актуальность после установления новой власти в Сирии и оккупации Израилем буферной зоны на сирийской стороне границы между странами. Согласно изданию, Сирия пока не отреагировала на предложение, сделанное несколько недель назад. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава МИД Сирии Асад аль-Шайбани планируют обсудить его в среду в Лондоне вместе с посланником США Томом Барраком, который выступит посредником. Источник сообщил порталу, что центральный принцип предложения Израиля состоит в сохранении воздушного коридора в Иран через Сирию, что может позволить потенциальное нанесение Израилем ударов по Ирану в будущем.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Аш-Шараа назвал условия обсуждения с Израилем новых договоренностей
18 сентября, 00:23