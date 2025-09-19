https://ria.ru/20250919/signalizatsija-2042979227.html

Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации

2025-09-19T14:33:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:131:2192:1364_1920x0_80_0_0_de492f3bb5bcb0f34af76b2fc2638b80.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной эвакуации около 650 человек из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Людей выводили из офисного здания по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1. "Произошло ложное срабатывание сигнализации, загорание не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

москва

2025

