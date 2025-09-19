Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации

https://ria.ru/20250919/signalizatsija-2042979227.html
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной эвакуации около 650 человек из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Людей выводили из офисного здания по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1. "Произошло ложное срабатывание сигнализации, загорание не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
