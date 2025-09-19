Рейтинг@Mail.ru
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/signalizatsija-2042979227.html
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации - РИА Новости, 19.09.2025
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации
Причиной эвакуации около 650 человек из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:33:00+03:00
2025-09-19T14:33:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:131:2192:1364_1920x0_80_0_0_de492f3bb5bcb0f34af76b2fc2638b80.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной эвакуации около 650 человек из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Людей выводили из офисного здания по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1. "Произошло ложное срабатывание сигнализации, загорание не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20250919/moskva-2042970390.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:0:2192:1644_1920x0_80_0_0_c69d3c366ce3198a8471414711578f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации

Причиной эвакуации людей из офиса на Мясницкой стал сбой пожарной сигнализации

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПожарная сигнализация
Пожарная сигнализация - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пожарная сигнализация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной эвакуации около 650 человек из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Людей выводили из офисного здания по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1.
"Произошло ложное срабатывание сигнализации, загорание не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала